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Призовой фонд "Уимблдона" в этом сезоне составит рекордные 50 млн фунтов

Призовой фонд Уимблдона в этом сезоне составит рекордные £ 50 млн Фото: wimbledon.com
Всеанглийский клуб (AELTC) сообщил о призовых "Уимблдона – 2024". Общая сумма выросла на 11,9% и составила рекордные 50 млн фунтов (в 2023 было 44,7 млн фунтов), сообщает Zakon.kz.

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Чемпионы в одиночном разряде получат по 2,7 млн фунтов (3,4 млн долларов), проигравшие в первом круге – 60 тыс.фунтов (76,3 тыс. долларов).

В прошлом году чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алкарас. В женском – Маркета Вондроушова (Чехия).

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина побеждала на Открытом чемпионате Великобритании в 2022 году.

В 2024 году "Уимблдон" пройдет с 1 по 14 июля. Травяной "Шлем" перенесен в начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).

Ранее стал известен календарь Елены Рыбакиной на травяной сезон.

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