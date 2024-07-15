Сколько заработали казахстанские теннисисты на Уимблдоне-2024
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Как пишет Sportarena.kz, победители турнира в одиночном разряде у мужчин и у женщин получили по 3,4 млн долларов США. На престижных теннисных состязаниях выступили и отечественные мастера большой ракетки.
Год назад наши шесть игроков пополнили свои кошельки на 828 945 долларов. В этом году шесть теннисистов из РК суммарно заработали почти в два раза больше – 1,554 млн долларов.
Елена Рыбакина – 929 500 долларов (в 2023 году – 442 тыс.).
Юлия Путинцева – 14 275 долларов (80 405).
Александр Бублик – 196 040 долларов (269 100).
Александр Шевченко – 88 140 долларов (не выступал за Казахстан).
Анна Данилина – 16 250 долларов (19 630).
Александр Недовесов – 10 140 долларов (8905).
Ранее стало известно, что Тимофей Скатов вышел в основную сетку турнира АТР-250 в Швеции.