Сколько заработали казахстанские теннисисты на Уимблдоне-2024

В этом году общая сумма призового фонда Уимблдона выросла на 11,9% и составила рекордные 50 млн фунтов (в 2023-м было 44,7 млн фунтов). Стало известно, сколько заработали топовые казахстанские теннисисты по итогам травяного "Шлема", сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Sportarena.kz, победители турнира в одиночном разряде у мужчин и у женщин получили по 3,4 млн долларов США. На престижных теннисных состязаниях выступили и отечественные мастера большой ракетки.

Год назад наши шесть игроков пополнили свои кошельки на 828 945 долларов. В этом году шесть теннисистов из РК суммарно заработали почти в два раза больше – 1,554 млн долларов.

Елена Рыбакина – 929 500 долларов (в 2023 году – 442 тыс.).

Юлия Путинцева – 14 275 долларов (80 405).

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Александр Бублик – 196 040 долларов (269 100).

Александр Шевченко – 88 140 долларов (не выступал за Казахстан).

Анна Данилина – 16 250 долларов (19 630).

Александр Недовесов – 10 140 долларов (8905).

Ранее стало известно, что Тимофей Скатов вышел в основную сетку турнира АТР-250 в Швеции.