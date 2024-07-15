Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Сколько заработали казахстанские теннисисты на Уимблдоне-2024

Стало известно сколько заработали казахстанские теннисисты по итогам Уимблдона Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В этом году общая сумма призового фонда Уимблдона выросла на 11,9% и составила рекордные 50 млн фунтов (в 2023-м было 44,7 млн фунтов). Стало известно, сколько заработали топовые казахстанские теннисисты по итогам травяного "Шлема", сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Как пишет Sportarena.kz, победители турнира в одиночном разряде у мужчин и у женщин получили по 3,4 млн долларов США. На престижных теннисных состязаниях выступили и отечественные мастера большой ракетки.

Год назад наши шесть игроков пополнили свои кошельки на 828 945 долларов. В этом году шесть теннисистов из РК суммарно заработали почти в два раза больше – 1,554 млн долларов.

Елена Рыбакина – 929 500 долларов (в 2023 году – 442 тыс.).

Юлия Путинцева – 14 275 долларов (80 405).

material Материалы

Александр Бублик – 196 040 долларов (269 100).

Александр Шевченко – 88 140 долларов (не выступал за Казахстан).

Анна Данилина – 16 250 долларов (19 630).

Александр Недовесов – 10 140 долларов (8905).

Ранее стало известно, что Тимофей Скатов вышел в основную сетку турнира АТР-250 в Швеции. 

Читайте также

Тимофей Скатов вышел в основную сетку турнира АТР-250

Бублик опустился в мировом рейтинге. Шевченко улучшил свое положение

Уимблдон-2024: видеообзор финального матча мужского одиночного разряда

Пахита Амири
Анна Данилина Бублик Александр Путинцева Юлия Рыбакина Елена Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол
Месси в слезах, Шакира в блестках – завершился Кубок Америки
UFC
У бойца UFC после пропущенного удара отклеились накладные ресницы
Футбол
Возмущенный тренер сборной Колумбии, безбилетные и давка фанатов – что происходит в Майами
Viva España: Испания стала чемпионом Евро-2024
Viva España: Испания стала чемпионом Евро-2024
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: