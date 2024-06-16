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Прошла жеребьевка турнира в Берлине, на котором выступит Елена Рыбакина

Прошла жеребьевка турнира в Берлине, на котором выступит Елена Рыбакина Фото: WTA
Появилась сетка травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), который пройдет с 17 по 23 июня. В соревнованиях примет участие казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

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На этом турнире Елена Рыбакина (4 WTA) получила третий номер посева. Свой путь она начнет со второго раунда, пропуская первый. В стартовой игре первая ракетка Казахстана может встретиться с россиянкой Людмилой Самсоновой (15 WTA) или теннисисткой, прошедшей квалификацию.

Топ-10 сеяных на турнире в Берлине:

1. Кори Гауфф (2-я ракетка мира, США).

2. Арина Соболенко (3, Беларусь).

3. Елена Рыбакина (4, Казахстан).

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4. Джессика Пегула (5, США).

5. Маркета Вондроушова (6, Чехия).

6. Чжэн Циньвэнь (8, Китай).

7. Мария Саккари (9, Греция).

8. Онс Жабер (10, Тунис).

Действующей чемпионкой турнира в Берлине является чешская теннисистка Петра Квитова, в финале прошлогодних соревнований обыгравшая хорватку Донну Векич (6:2, 7:6). Этот сезон Петра Квитова пропускает из-за беременности. 

Ранее стало известно, что седьмая ракетка мира, итальянская теннисистка Жасмин Паолини, пропустит травяной турнир в Берлине из-за травмы.

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