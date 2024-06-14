Обидчица Рыбакиной снялась с турнира в Германии, на котором выступит первая ракетка Казахстана

Седьмая ракетка мира, итальянская теннисистка Жасмин Паолини, пропустит травяной турнир категории WTA-500 в Берлине (Германия) из-за травмы. Какое именно повреждение получила финалистка "Ролан Гаррос-2024" не уточняется, сообщает Zakon.kz.

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На прошлой неделе итальянка впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема". На пути к решающему матчу Паолини обыграла четвертую ракетку мира, нашу Елену Рыбакину, и юную россиянку Мирру Андрееву. В финале Паолини проиграла лидеру мирового рейтинга Иге Швёнтек (Польша) со счетом 2:6, 1:6.

Кроме того, в Париже итальянка дошла до финала в парном разряде. В паре с соотечественницей Сарой Эррани в матче за титул итальянки уступили дуэту Кори Гауфф (США) / Катержина Синякова (Чехия).

Турнир в Берлине (Германия) состоится с 17 по 23 июня. На нем сыграют восемь теннисисток из топ-10 мирового рейтинга WTA, в том числе первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (4 WTA).

Ранее стало известно, что с турнира в Берлине снялась Ига Швёнтек.