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Елена Рыбакина провела первый матч на турнире в Берлине

Рыбакина обыграла Кудерметову Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Берлине (Германия) проходит травяной турнир категории WTA 500. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела матч второго круга против россиянки Вероники Кудерметовой (35 WTA), сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана одержала победу со счетом 6:4, 7:5. 

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. За это время Рыбакина выполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.

В 1/4 финала турнира в Берлине казахстанская теннисистка сыграет с 19-й ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко, которая во втором раунде обыграла спортсменку из Турции Зейнеп Сёнмез (157 WTA) со счетом 6:3, 6:3.

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