Юлия Путинцева узнала соперницу по второму раунду турнира в Бирмингеме

В Бирмингеме (Великобритания) проходит травяной турнир категории WTA-250. Определилась соперница казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (41 WTA) по второму кругу в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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За выход в четвертьфинал вторая ракетка Казахстана поспорит с украинкой Ангелиной Калининой (47 WTA), которая вышла во второй круг на отказе хозяйки корта Кэти Бултер (31 WTA) из-за травмы.

Матч между Путинцевой и Калининой начнется 20 июня ориентировочно в 14:00 по времени Астаны.

Ранее в парном разряде соревнований в Бирмингеме Юлия вместе с россиянкой Анастасией Потаповой одержали победу над дуэтом Диана Шнайдер (Россия) / Барбора Крейчикова (Чехия) со счетом 3:6, 6:1, 10:7,

Во втором раунде (1/4 финала) Путинцева и Потапова сыграют с дуэтом Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания).

На старте одиночного разряда Юлия Путинцева выиграла у француженки Клары Бюрель (43 WTA) со счетом 6:3, 6:4.