Бублик начинает защиту титула на травяном турнире в Галле

У теннисистов кто-то отдыхает после разборок на грунте, а кто-то уже начал подготовку к "Уимблдону", до которого осталось менее двух недель. В числе тех, кто приехал на турнир АТР 500 в немецком Галле – его действующий чемпион Александр Бублик.

Макс Перселл (Австралия) – Александр Бублик (Казахстан). 18 июня, 16:00 (время Астаны)

Накануне первая ракетка Казахстана отметил день рождения – ему исполнилось 27. Бублик проводит неплохой сезон и на травяную часть заходит на 17-м месте в АТР. Да, казахстанец не самый рейтинговый на турнире, но один из фаворитов, так как защищает прошлогодний турнир. А сыграть в первом круге ему предстоит с австралийцем, который наделал шума в квалификации.

Эксперты Olimpbet уверены, что сильнейший теннисист Казахстана выйдет во второй круг – П1 – 2.91, П2 – 1.42. Наиболее вероятно, что он это сделает в двух сетах – 2.12.

На траве для Бублика это уже второй турнир. На прошлой неделе он выступил в Штутгарте. Сначала обыграл серба Хамада Медьедовича из второй сотни (6:1, 7:6 (7:4), а затем неожиданно снялся по ходу встречи с топ-30 из Италии Лоренцо Музетти (6:4, 1:6, 0:1).

Раз в Галлу он все-таки приехал, вероятно, четырех дней хватило, чтобы залечить травму, не давшую доиграть предыдущую встречу. Главное, чтобы Бублик справился со своим характером. Малейшая неудача на корте может у него вылиться в приступ агрессии, а от этого он ошибается еще больше. У казахстанца мощная подача, которая может затащить любому, тем более квалифаеру.

26-летний Перселл занимает в мировой табели о рангах лишь 101-е место, но в основную сетку вышел, одержав в квалификации две непредсказуемые победы. Сначала он в двух сетах выбил топ-58 из Казахстана Александра Шевченко (6:3, 6:2), а затем очень уверенно справился с опытным испанцем (топ-83) Роберто Баутиста-Агутом (6:4, 6:4).

Наверняка австралиец, который в основной сетке в этом году еще ни разу не проходил дальше первого круга, всерьез настроен изменить статистику. Но, если у Бублика не возникнет проблем со здоровьем, сделать это будет крайне трудно, так как все-таки уровень у игроков разный.

Если же предполагать, что казахстанцу помешает недолеченная травма, хороший кэф предлагается на победу Перселла со счетом 2:1, он равен 6.

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Фото: Olimpbet

Янник Синнер (Италия) – Таллон Грикспур (Нидерланды). 18 июня, 16:20

Главный фаворит галлского турнира – Янник Синнер. 22-летний итальянец впервые в карьере возглавил мировой рейтинг и удерживает звание первой ракетки мира вторую неделю. Турнир начинается сразу с 1/16-й, поэтому все топовые игроки заходят с первого круга, и он не исключение.

Итальянец сыграет на траве впервые в сезоне, и аналитики Olimpbet уверены, что он успешно пройдет своего стартового соперника – П1 – 1.12, П2 – 6.39. Предположим, что встреча не будет затяжной – Тот (21.5) М – 2.07.

Синнер проводит свой лучший сезон. С января он потерпел всего одно поражение на харде и два на грунте. Несмотря на то, что на газон в нынешнем сезоне итальянец еще не выходил, в прошлом году он показал на этом покрытии высокий уровень, дойдя до финала "Уимблдона".

Наверняка у новоявленной первой ракетки мира и на этот раз очень высокие амбиции. Универсальный стиль итальянца практически не оставляет соперникам шанса. Он одинаково хорош и на подаче, и на приеме, четко смотрится на задней линии и по праву считается обладателем одного из лучших форхендов в Туре.

27-летний нидерландец Грикспур занимает в рейтинге 27-е место. Он уже сыграл на домашнем травяном турнире в Хертогенбосе, где в полуфинале уступил американцу Себастьяну Корде (2:6, 4:6). Ему не очень легко даются матчи против более топовых соперников, во многом из-за его слабоватой подачи. И этим непременно воспользуется Синнер. На победу Яника во всем турнире предлагается неплохой коэффициент 2.4.

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