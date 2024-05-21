Александр Бублик заявился на травяной турнир в Галле, где ему предстоит защищать чемпионский титул
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Также в заявку попали игроки из топ-10 мирового рейтинга. Первая ракетка Казахстана Бублик является действующим чемпионом турнира в Галле. В финале прошлого года он обыграл россиянина Андрея Рублёва со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
Список сеяных участников турнира в Галле:
Янник Синнер (Италия, 1);
Александр Зверев (Германия, 2);
Даниил Медведев (Россия, 3);
Андрей Рублёв (Россия, 4);
Хуберт Хуркач (Польша, 5);
Стефанос Циципас (Греция, 6);
Александр Бублик (Казахстан, 7);
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8).
Фото: АТР
Ранее Александр Недовесов успешно стартовал на турнире АТР-250 в парном разряде.