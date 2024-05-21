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Александр Бублик заявился на травяной турнир в Галле, где ему предстоит защищать чемпионский титул

Александр Бублик заявился на травяной турнир в Галле, где ему предстоит защищать чемпионский титул Фото: АТР
Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик попал в список участников травяного турнира АТР-500 в Галле (Германия), который пройдет с 17 по 23 июня, сообщает Zakon.kz.

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Также в заявку попали игроки из топ-10 мирового рейтинга. Первая ракетка Казахстана Бублик является действующим чемпионом турнира в Галле. В финале прошлого года он обыграл россиянина Андрея Рублёва со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Список сеяных участников турнира в Галле:

Янник Синнер (Италия, 1);

Александр Зверев (Германия, 2);

Даниил Медведев (Россия, 3);

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Андрей Рублёв (Россия, 4);

Хуберт Хуркач (Польша, 5);

Стефанос Циципас (Греция, 6);

Александр Бублик (Казахстан, 7);

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8).

Александр Бублик заявился на травяной турнир в Галле, где ему предстоит защищать чемпионский титул, ##imageAlt##

Фото: АТР

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