Юлия Путинцева с победы стартовала на травяном турнире в Бирмингеме

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева (41-я ракетка мира) сыграла свой первый матч на травяном турнире в английском Бирмингеме, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская теннисистка сыграла со французской спортсменкой Кларой Бюрель (43-й номер WTA) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:4. Игра завершилась за 1 час и 26 минут.



Путинцева за время встречи исполнила одну подачу навылет и выиграла восемь очков и шесть геймов подряд.

В следующем матче Юлия сыграет с победительницей пары Кэти Бултер (Великобритания) – Ангелина Калинина (Украина).