Юлия Путинцева одержала победу в четвертьфинале турнира в Бирмингеме

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (41 WTA) 21 июня пробилась в полуфинал травяного турнира категории WTA250 в Бирмингеме (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале казахстанка со счетом 6:3, 6:7(2), 6:1 обыграла 61-ю ракетку мира американку Кэролайн Доулхайд.

Матч длился 2 часа и 11 минут. В ходе встречи Юлия Путинцева дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 19 брейк-пойнтов. Кэти Доулхайд записала на свой счет один эйс, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три из 8 брейк-пойнтов.

До этого казахстанская теннисистка во втором круге разгромила Ангелину Калинину со счетом 6:3, 6:0.



Ранее в стартовом раунде парного разряда Путинцева и Потапова одержали победу над тандемом Диана Шнайдер (Россия) / Барбора Крейчикова (Чехия) со счетом 3:6, 6:1, 10:7.