Экс-первая ракетка мира вышла в четвертьфинал турнира в Берлине, где может сыграть с Еленой Рыбакиной

В Берлине (Германия) проходит травяной турнир категории WTA-500. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (19 WTA) стала первой четвертьфиналисткой одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Во втором круге бывшая первая ракетка мира Азаренко обыграла спортсменку из Турции Зейнеп Сёнмез (157 WTA) со счетом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. За это время Виктория выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Зейнеп выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Ending with a sweet moment at the net 🤝@vika7 toughs out a victory over qualifier Sonmez in Berlin to reach the quarterfinals!#ecotransLadiesOpen pic.twitter.com/ccZyw8sf3K — wta (@WTA) June 19, 2024

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В третьем раунде (1/4 финала) Азаренко встретится с нашей Еленой Рыбакиной или россиянкой Вероникой Кудерметовой, которые сыграют между собой завтра, 20 июня.

В стартовом круге Азаренко одержала уверенную победу над девятой ракеткой мира Марией Саккари (Греция) – 6:4, 6:2.

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