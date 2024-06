Экс-первая ракетка мира вышла в четвертьфинал турнира в Берлине, где может сыграть с Еленой Рыбакиной

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Во втором круге бывшая первая ракетка мира Азаренко обыграла спортсменку из Турции Зейнеп Сёнмез (157 WTA) со счетом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. За это время Виктория выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Зейнеп выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Ending with a sweet moment at the net 🤝@vika7 toughs out a victory over qualifier Sonmez in Berlin to reach the quarterfinals!#ecotransLadiesOpen pic.twitter.com/ccZyw8sf3K