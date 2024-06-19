Стали известны обладатели уайлд-кард на "Уимблдон-2024"

Пресс-служба "Уимблдона" объявила обладателей уайлд-кард (WC). Особое приглашение от организаторов получили по семь игроков в мужском и женском одиночном разрядах, сообщает Zakon.kz.

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Еще два обладателя wild card (по одному в каждом разряде) будут объявлены позже.

В женском одиночном разряде обладателями WC стали:

Наоми Осака (Япония)

Каролин Возняцки (Дания)

Анжелик Кербер (Германия)

Эмма Радукану (Великобритания)

Франческа Джонс (Великобритания)

Юрико Миядзаки (Великобритания)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Хизер Уотсон (Великобритания)

В мужскую сетку wild card попали:

Лиам Броади (Великобритания)

Джакоб Фернли (Великобритания)

Артур Фери (Великобритания)

Билли Харрис (Великобритания)

Пол Джабб (Великобритания)

Генри Сирл (Великобритания)

Ян Чоински (Великобритания)

В 2024 году "Уимблдон" пройдет с 1 по 14 июля. Травяной "Шлем" перенесен в начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина побеждала на Открытом чемпионате Великобритании в 2022 году.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) сообщил о призовых "Уимблдона-2024".