Стали известны обладатели уайлд-кард на "Уимблдон-2024"
"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!
Еще два обладателя wild card (по одному в каждом разряде) будут объявлены позже.
В женском одиночном разряде обладателями WC стали:
Наоми Осака (Япония)
Каролин Возняцки (Дания)
Анжелик Кербер (Германия)
Эмма Радукану (Великобритания)
Франческа Джонс (Великобритания)
Юрико Миядзаки (Великобритания)
Хизер Уотсон (Великобритания)
В мужскую сетку wild card попали:
Лиам Броади (Великобритания)
Джакоб Фернли (Великобритания)
Артур Фери (Великобритания)
Билли Харрис (Великобритания)
Пол Джабб (Великобритания)
Генри Сирл (Великобритания)
Ян Чоински (Великобритания)
В 2024 году "Уимблдон" пройдет с 1 по 14 июля. Травяной "Шлем" перенесен в начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина побеждала на Открытом чемпионате Великобритании в 2022 году.
Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) сообщил о призовых "Уимблдона-2024".