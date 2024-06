Александр Бублик вылетел с турнира в Галле во втором круге одиночного разряда и не смог защитить титул

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

В игре за выход в четвертьфинал Бублик проиграл американцу Кристоферу Юбенксу (44 АТР) со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

Соперники провели на корте 2 часа 11 минут. Казахстанский теннисист выполнил 22 эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал всего два брейк-пойнта из 16 (13%). Американец 10 раз подал навылет, также допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех заработанных (17%).

Eubanks downs the defending Champ 💪@chris_eubanks96 takes out Bublik 7-6 4-6 6-3 and progresses to his first quarter-final since Atlanta 2023!#TerraWortmannOpen pic.twitter.com/DdGFxB2nX3