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Александр Бублик вылетел с турнира в Галле во втором круге одиночного разряда и не смог защитить титул

Александр Бублик вылетел с турнира в Галле во втором круге одиночного разряда и не смог защитить титул чемпиона Фото: АТР
В Галле (Германия) проходит травяной турнир серии ATP-500. Казахстанский теннисист Александр Бублик (17 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, а первая ракетка страны в парном разряде Александр Недовесов сыграл стартовую встречу в парах, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в четвертьфинал Бублик проиграл американцу Кристоферу Юбенксу (44 АТР) со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

Соперники провели на корте 2 часа 11 минут. Казахстанский теннисист выполнил 22 эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал всего два брейк-пойнта из 16 (13%). Американец 10 раз подал навылет, также допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех заработанных (17%).

Бублик является действующим чемпионом турнира в Галле. По итогам этих соревнований он потеряет очки и опустится в мировом рейтинге минимум на пять позиций. В финале прошлого года Александр обыграл россиянина Андрея Рублёва (6:3, 7:5), который уже в первом круге покинул состязание в Галле, проиграв американцу Маркосу Гирону (4:6, 6:7). 

Теперь лидер мужской сборной Казахстана продолжит выступление в Галле в парном разряде. В дуэте с французским теннисистом Артуром Филсом он вышел в четвертьфинал, где сыграет с итальянской парой, посеянной под первым номером – Симоне Болелли / Андреа Вавассори. Тандем из Италии в первом круге одержал победу над казахстанско-испанской парой Александр Недовесов / Педро Мартинес со счетом 6:3, 6:3. Недовесов и Мартинес попали в основную сетку несмотря на поражение в квалификации, став лаки-лузерами (LL).

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