Михаил Кукушкин и Бейбит Жукаев не смогли преодолеть стартовый круг "Челленджера" в Великобритании

В Илкли (Великобритания) проходит травяной турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин (131 АТР) и Бейбит Жукаев (214 АТР) провели матчи первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Кукушкин потерпел поражение от местного игрока Чарльза Брума (235 АТР) со счетом 6:7, 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. За это время казахстанец выполнил две подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки.

Не смог преодолеть первый круг турнира в Илкли еще один представитель Казахстана Бейбит Жукаев (214 АТР). Пробившись в основную сетку через квалификацию, Жукаев проиграл в первом же матче теннисисту из Молдовы Раду Алботу (147 АТР) – 7:6, 2:6, 6:7.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг одиночного разряда турнира в Германии.