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Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге "Мастерса" в Мадриде

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге Мастерса в Мадриде Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 (грунт). Во втором круге казахстанская теннисистка обыграла итальянку Лючию Бронцетти (6:4, 6:3). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Соперницы впервые встречались между собой. Для Рыбакиной это была пятая подряд победа на грунте.

Ранее Елена Рыбакина поделилась своими эмоциями после матча с Лючией Бронцетти. 

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