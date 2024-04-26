Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге "Мастерса" в Мадриде

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 (грунт). Во втором круге казахстанская теннисистка обыграла итальянку Лючию Бронцетти (6:4, 6:3). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Соперницы впервые встречались между собой. Для Рыбакиной это была пятая подряд победа на грунте.

Ранее Елена Рыбакина поделилась своими эмоциями после матча с Лючией Бронцетти.