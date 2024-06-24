Александр Бублик потерял шесть позиций в обновленном рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик опустился на шесть строчек и теперь занимает 23-е место, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Во главе мирового рейтинга остается итальянец Янник Синнер. Испанец Карлос Алькарас опустился на третью строчку, пропустив вперед серба Новака Джоковича.

Рейтинг АТР от 24 июня:

1. Янник Синнер (Италия) – 9890 очков.

2 (+1). Новак Джокович (Сербия) – 8360.

3 (-1). Карлос Алькарас (Испания) – 8130.

4. Александр Зверев (Германия) – 6905.

5. Даниил Медведев (Россия) – 6445.

6. Андрей Рублёв (Россия) – 4420.

7 (+2). Хуберт Хуркач (Польша) – 4235.

8. Каспер Рууд (Норвегия) – 4025.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

9 (-2). Алекс де Минор (Австралия) – 3830.

10. Григор Димитров (Болгария) – 3750…

23 (-6). Александр Бублик (Казахстан) – 1730...

58. Александр Шевченко (Казахстан) – 860...

132 (-1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 498...

163. (-4). Денис Евсеев (Казахстан) – 359...

208 (+6). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 290...

224 (+1). Дмитрий Попко (Казахстан) – 271...

229 (+7). Тимофей Скатов (Казахстан) – 257.

Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, в котором Юлия Путинцева поднялась на семь строчек.

