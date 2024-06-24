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Александр Бублик потерял шесть позиций в обновленном рейтинге

Александр Бублик потерял шесть позиций в обновленном рейтинге Фото: АТР
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик опустился на шесть строчек и теперь занимает 23-е место, сообщает Zakon.kz.

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Во главе мирового рейтинга остается итальянец Янник Синнер. Испанец Карлос Алькарас опустился на третью строчку, пропустив вперед серба Новака Джоковича.

Рейтинг АТР от 24 июня:

1. Янник Синнер (Италия) – 9890 очков.

2 (+1). Новак Джокович (Сербия) – 8360.

3 (-1). Карлос Алькарас (Испания) – 8130.

4. Александр Зверев (Германия) – 6905.

5. Даниил Медведев (Россия) – 6445.

6. Андрей Рублёв (Россия) – 4420.

7 (+2). Хуберт Хуркач (Польша) – 4235.

8. Каспер Рууд (Норвегия) – 4025.

material Материалы

9 (-2). Алекс де Минор (Австралия) – 3830.

10. Григор Димитров (Болгария) – 3750…

23 (-6). Александр Бублик (Казахстан) – 1730...

58. Александр Шевченко (Казахстан) – 860...

132 (-1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 498...

163. (-4). Денис Евсеев (Казахстан) – 359...

208 (+6). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 290...

224 (+1). Дмитрий Попко (Казахстан) – 271...

229 (+7). Тимофей Скатов (Казахстан) – 257.

Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, в котором Юлия Путинцева поднялась на семь строчек.

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