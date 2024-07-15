Бублик опустился в мировом рейтинге. Шевченко улучшил свое положение
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Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко поднялся с 57-го на 56-е место.
Лидером остается итальянец Янник Синнер. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим – испанец Карлос Алькарас.
Австралийский теннисист Алекс де Минор поднялся с девятого места на шестое. Заметного прогресса благодаря выходу в полуфинал Уимблдона-2024 добился итальянец Лоренцо Музетти. Он выиграл сразу девять позиций и занимает 16-ю строчку в рейтинге ATP.
Рейтинг АТР от 15 июля:
1. Янник Синнер (Италия) – 9570 очков.
2. Новак Джокович (Сербия) – 8460.
3. Карлос Алькарас (Испания) – 8130.
4. Александр Зверев (Германия) – 7015.
5. Даниил Медведев (Россия) – 6525.
6 (+3). Алекс де Минор (Австралия) – 4185.
7. Хуберт Хуркач (Польша) – 4105.
8 (-2). Андрей Рублёв (Россия) – 4070.
9 (-1). Каспер Рууд (Норвегия) – 4030.
10. Григор Димитров (Болгария) – 3770…
24 (-1). Александр Бублик (Казахстан) – 1650...
56 (+1). Александр Шевченко (Казахстан) – 860...
135 (-2). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 469...
160. (+4). Денис Евсеев (Казахстан) – 370...
186 (+36). Дмитрий Попко (Казахстан) – 320...
201 (+12). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 300...
223 (+7). Тимофей Скатов (Казахстан) – 265.
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Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг.