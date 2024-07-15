Бублик опустился в мировом рейтинге. Шевченко улучшил свое положение

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик опустился на одну строчку и теперь занимает 24-е место, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко поднялся с 57-го на 56-е место.

Лидером остается итальянец Янник Синнер. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим – испанец Карлос Алькарас.

Австралийский теннисист Алекс де Минор поднялся с девятого места на шестое. Заметного прогресса благодаря выходу в полуфинал Уимблдона-2024 добился итальянец Лоренцо Музетти. Он выиграл сразу девять позиций и занимает 16-ю строчку в рейтинге ATP.

Рейтинг АТР от 15 июля:

1. Янник Синнер (Италия) – 9570 очков.

2. Новак Джокович (Сербия) – 8460.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 8130.

4. Александр Зверев (Германия) – 7015.

5. Даниил Медведев (Россия) – 6525.

6 (+3). Алекс де Минор (Австралия) – 4185.

7. Хуберт Хуркач (Польша) – 4105.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

8 (-2). Андрей Рублёв (Россия) – 4070.

9 (-1). Каспер Рууд (Норвегия) – 4030.

10. Григор Димитров (Болгария) – 3770…

24 (-1). Александр Бублик (Казахстан) – 1650...

56 (+1). Александр Шевченко (Казахстан) – 860...

135 (-2). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 469...

160. (+4). Денис Евсеев (Казахстан) – 370...

186 (+36). Дмитрий Попко (Казахстан) – 320...

201 (+12). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 300...

223 (+7). Тимофей Скатов (Казахстан) – 265.

Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".

Полный рейтинг АТР можно посмотреть здесь.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг.