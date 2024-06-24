Еще три казахстанских теннисиста успешно стартовали в квалификации Уимблдона-2024

В Лондоне прошли первые матчи квалификации Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский теннисист Денис Евсеев был сильнее француза Маттео Мартино (171 АТР) – 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (10:7). Во втором круге Денис сразится с еще одним французом Титуаном Дроге (133 АТР).

Бейбит Жукаев на первом своем Уимблдоне обыграл чемпиона алматинского "Челленджера" 2018 года австрийца Юрия Родионова (154 АТР) – 7:6 (7:5), 7:6 (9:7) и теперь за выход в финал отбора Бейбиту предстоит сыграть с сербом Хамадом Медьедовичем (127 АТР).

Тимофей Скатов победил итальянца Андреа Пеллегрино (158 АТР) – 6:3, 6:3. Во втором круге Тимофей сыграет со словаком Лукашом Клейном (129 АТР).

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (132 АТР) успешно провел первый матч квалификации.