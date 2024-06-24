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Михаил Кукушкин успешно стартовал в квалификации Уимблдона-2024
Фото: АТР
На Открытом чемпионате Великобритании стартовал отборочный этап. Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (132 АТР) провел первый матч квалификации, сообщает Zakon.kz.
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В стартовой игре Михаил Кукушкин одержал победу над украинским теннисистом Виталием Сачко (278 АТР) со счетом 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час и 14 минут.
Во втором раунде квалификации Кукушкин встретится с французом Бенжамином Бонзи (152 АТР).
Также за выход в основную сетку Уимблдона поспорят еще три наших игрока Денис Евсеев, Бейбит Жукаев и Тимофей Скатов.
Ранее Новак Джокович прибыл на Уимблдон и провел тренировку.
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