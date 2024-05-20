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"Ролан Гаррос – 2024": казахстанский теннисист не смог преодолеть стартовый круг квалификации

Бейбит Жукаев провел матч первого круга в квалификации Ролан Гаррос Фото: KTF
На Открытом чемпионате Франции по теннису стартовал отборочный раунд. Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч первого круга в квалификации одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Бейбит Жукаев (171 АТР) не смог сломить сопротивление аргентинца Хуана Мануэля Серундоло (178 АТР). Казахстанец проиграл со счетом 4:6, 3:6.

Бейбит Жукаев впервые принял участие в квалификации Открытого чемпионата Франции. 

Также в борьбе за выход в основную сетку "Ролан Гаррос" примут участие другие казахстанские теннисисты: Михаил Кукушкин, Денис Евсеев и Дмитрий Попко. 

В основной сетке мужского одиночного разряда выступят Александр Бублик и Александр Шевченко. 

В этом году в квалификации "Ролан Гаррос – 2024" сыграет рекордное количество казахстанцев.

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