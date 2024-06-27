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Денис Евсеев не смог выйти в основную сетку Уимблдона

Денис Евсеев не смог выйти в основную сетку Уимблдона Фото: KTF
На Открытом чемпионате Великобритании проходит отборочный этап. Казахстанский теннисист Денис Евсеев (163 АТР) провел матч третьего раунда квалификации (финал), сообщает Zakon.kz.

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В финале квалификации казахстанец проиграл Зизу Бергсу (Бельгия, 79 АТР) со счетом 1:6, 2:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Евсеев один раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из пяти.

Ранее в первом круге квалификации Денис Евсеев одержал победу над французским игроком Маттео Мартино со счетом 6:7, 6:2, 7:6, а во втором раунде выиграл у еще одного представителя Франции Титуана Дроге (6:4, 7:6).

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