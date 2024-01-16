Денис Евсеев пробился в основную сетку турнира серии "Челленджер"
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Отборочный этап состоял из двух раундов. Вторая ракетка Казахстана Евсеев, успешно преодолев стартовый круг, также не испытал трудностей в финальной игре квалификации. За 1 час и 15 минут Денис разобрался с литовцем Вилиусом Гаубасом (373 АТР) – 6:3, 6:2. Таким образом, казахстанец вышел в основную сетку турнира, где сыграет с швейцарским спортсменом Леандро Риеди (250 АТР).
В этой игре Денис Евсеев выполнил один эйс, не совершил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.
В прошлом году на острове вечной весны победу праздновал россиянин Александр Шевченко, который в ближайшее время будет выступать за Казахстан.
Ранее на старте турнира казахстанский теннисист разгромил испанского игрока Кеная Ортиса Гонсалеса со счетом 6:3, 6:0.