Денис Евсеев пробился в основную сетку турнира серии "Челленджер"

На живописном острове Тенерифе (Испания) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев (184 АТР) провел матч в финале квалификации соревнований, сообщает Zakon.kz.

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Отборочный этап состоял из двух раундов. Вторая ракетка Казахстана Евсеев, успешно преодолев стартовый круг, также не испытал трудностей в финальной игре квалификации. За 1 час и 15 минут Денис разобрался с литовцем Вилиусом Гаубасом (373 АТР) – 6:3, 6:2. Таким образом, казахстанец вышел в основную сетку турнира, где сыграет с швейцарским спортсменом Леандро Риеди (250 АТР).

В этой игре Денис Евсеев выполнил один эйс, не совершил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

В прошлом году на острове вечной весны победу праздновал россиянин Александр Шевченко, который в ближайшее время будет выступать за Казахстан.

Ранее на старте турнира казахстанский теннисист разгромил испанского игрока Кеная Ортиса Гонсалеса со счетом 6:3, 6:0.