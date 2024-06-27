Уимблдон-2024: Бейбит Жукаев проиграл в финале квалификации

На Открытом чемпионате Великобритании проходит отборочный этап. Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (208 АТР) провел матч третьего раунда квалификации (финал), сообщает Zakon.kz.

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В финале квалификации казахстанец проиграл Кентену Гали (Франция, 223 АТР) со счетом 3:6, 4:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Жукаев 14 раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-поинта из четырех заработанных.

Ранее финал квалификации не смог преодолеть другой наш теннисист Денис Евсеев.