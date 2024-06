"Уимблдон-2024": Энди и Джейми Маррей получили уайлд-кард в парном разряде

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Энди – экс-первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный победитель турниров "Большого шлема", обладатель 46 титулов АТР (все – в одиночном разряде). Джейми – экс-первая ракетка мира, победитель двух турниров "Большого шлема" в парном разряде и пяти в миксте, обладатель 32 титулов АТР в паре.

37-летний Энди Маррей выступит на последнем Уимблдоне, а вот 38-летний Джейми карьеру завершать пока не собирается. Братья впервые сыграют вместе на домашнем "Шлеме".

A very special pairing 🥹@andy_murray and @jamie_murray have been awarded wild card entry to this year's gentlemen's doubles 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/0WqIC1euqT