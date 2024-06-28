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"Уимблдон-2024": Энди и Джейми Маррей получили уайлд-кард в парном разряде

Уимблдон – 2024 Энди и Джейми Маррей получили уайлд-кард в парном разряде Фото: Wimbledon
Британские теннисисты братья Энди и Джейми Маррей получили уайлд-кард в парном разряде на Уимблдон-2024. Об этом написала пресс-служба турнира в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

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Энди – экс-первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный победитель турниров "Большого шлема", обладатель 46 титулов АТР (все – в одиночном разряде). Джейми – экс-первая ракетка мира, победитель двух турниров "Большого шлема" в парном разряде и пяти в миксте, обладатель 32 титулов АТР в паре.

37-летний Энди Маррей выступит на последнем Уимблдоне, а вот 38-летний Джейми карьеру завершать пока не собирается. Братья впервые сыграют вместе на домашнем "Шлеме".

Уимблдон-2024 пройдет с 1 по 14 июля. Первые матчи в парном разряде состоятся 3 июля. Казахстан в мужском парном разряде будет представлять Александр Недовесов.

Ранее Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов не смогли преодолеть квалификацию Уимблдона. 

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