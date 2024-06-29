"Уимблдон-2024": казахстанские теннисисты узнали соперников по парному разряду

Стала известна турнирная сетка в парном разряде Открытого чемпионата Великобритании. Казахстан будут представлять три игрока среди мужчин и две теннисистки у женщин, сообщает Zakon.kz.

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В мужском парном разряде сыграют три наших Александра – Бублик, Шевченко и Недовесов.

Среди женских дуэтов выступят Юлия Путинцева и Анна Данилина.

По итогам жеребьевки определились соперники казахстанских теннисистов.

Александр Бублик / Александр Шевченко (Казахстан) – Юки Бхамбри (Индия) / Альбано Оливетти (Франция).

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Александр Недовесов (Казахстан) / Гонсало Эскобар (Эквадор) – Роберто Карбальес Баэна / Пабло Карреньо Буста (Испания).

Анна Данилина (Казахстан) / Ифань Сюй (Китай) – Магдалена Фреч / Катажина Кава (Польша).

Юлия Путинцева (Казахстан) / Клара Таусон (Дания) – Диана Шнайдер / Елена Веснина (Россия).

Ранее определились соперники Бублика и Шевченко по первому кругу Уимблдона в одиночном разряде.