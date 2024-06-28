"Уимблдон-2024": определились соперники Бублика и Шевченко по первому кругу

Прошла жеребьевка основного этапа Уимблдона в мужском одиночном разряде. Стали известны соперники казахстанских теннисистов Александра Бублика и Александра Шевченко по первому кругу, сообщает Zakon.kz.

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Александр Бублик (Казахстан, 23 АТР) – Якуб Меншик (Чехия, 85 АТР).

Александр Шевченко (Казахстан, 58) – Уго Умбер (Франция, 16 АТР).

Соперником первой ракетки мира Янника Синнера из Италии в стартовом раунде Уимблдона будет немецкий теннисист Янник Ханфманн. Второй номер мирового рейтинга, испанский теннисист Карлос Алькарас, встретится с эстонцем Марком Лаялом, серб Новак Джокович – с Витом Копривой из Чехии.

Полная сетка мужского одиночного разряда доступна здесь.

Представителей Казахстана в мужской сетке травяного "Шлема" могло быть больше, но еще четыре наших игрока – Михаил Кукушкин, Денис Евсеев, Тимофей Скатов и Бейбит Жукаев – не смогли преодолеть квалификацию, потерпев поражение в финале отборочного этапа.