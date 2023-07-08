Александр Бублик снялся с парного разряда Уимблдона-2023

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик, отказался от участия в парном разряде Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана в паре с австралийским теннисистом Люком Сэвиллом был завален в сетке парного разряда. В первом раунде казахстанско-австралийский дуэт должен был сыграть против хорватско-американского тандема Иван Додиг - Остин Крайчек, но Бублик и его партнер решили сняться с парного турнира и сосредоточиться на "одиночке".

В одиночном разряде Бублик пробился в четвертый круг "Большого шлема", победив немецкого теннисиста Максимилиана Мартерера (170-я ракетка мира) в трех сетах.

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