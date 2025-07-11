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Спорт

Соболенко призналась, почему проиграла в полуфинале "Уимблдона"

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 06:59 Фото: j48tennis
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала полуфинальный матч на "Уимблдоне", сообщает Zakon.kz.

Соболенко уступила 12-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

"Очевидно, что мой прием сегодня мог быть гораздо лучше. Он был намного слабее, чем в предыдущие дни. Я отдала все, что у меня было в тот момент, но прием не сработал. Тем не менее, у меня были шансы, но в последнем гейме я тоже не смогла подать хорошо. Я подавала, но она просто разбила мои подачи. Признаю, она действовала смелее. Возможно, я просто старалась удержаться в розыгрышах, а она шла до конца, гораздо агрессивнее. Иногда я просто разводила руками, ошибалась и не понимала, почему. Надо было быть смелее, помнить, что я первая ракетка мира и могу это сделать. Думаю, в какой-то момент я об этом забыла", – цитирует Соболенко Punto de Break.

В финале Анисимова встретится с представительницей Польши Игой Швёнтек.

Ранее мы писали о том, как Соболенко сенсационно проиграла Анисимовой в полуфинале "Уимблдона-2025".

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Аксинья Титова
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