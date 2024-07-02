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Экс-первая ракетка мира снялся с одиночного разряда Уимблдона-2024

Энди Маррей снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде Фото: wimbledon.com
37-летний британский теннисист Энди Маррей снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Спортсмен планирует выступить в парном разряде со своим братом Джейми, сообщает Zakon.kz.

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Накануне британец провел тренировочный матч с Кайлом Эдмундом, в котором одержал победу со счетом 6:3, 2:0. В первом круге Уимблдона-2024 британец должен был сыграть против чешского теннисиста Томаша Махача. Его заменит лаки-лузер Давид Гоффен.

Также британец подтвердил, что этот Уимблдон станет последним в его карьере. В первом круге братья Маррей сыграют с австралийцами Джоном Пирсом и Ринки Хиджикатой.

На прошлой неделе бывший лидер мирового рейтинга перенес операцию по удалению кисты позвоночника. Ранее Маррей был вынужден сняться с матча второго круга травяного турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания) из-за боли в спине.

Также с Уимблдона из-за травмы плеча снялась третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко. 

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