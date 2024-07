Экс-первая ракетка мира снялся с одиночного разряда Уимблдона-2024

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Накануне британец провел тренировочный матч с Кайлом Эдмундом, в котором одержал победу со счетом 6:3, 2:0. В первом круге Уимблдона-2024 британец должен был сыграть против чешского теннисиста Томаша Махача. Его заменит лаки-лузер Давид Гоффен.

Также британец подтвердил, что этот Уимблдон станет последним в его карьере. В первом круге братья Маррей сыграют с австралийцами Джоном Пирсом и Ринки Хиджикатой.

На прошлой неделе бывший лидер мирового рейтинга перенес операцию по удалению кисты позвоночника. Ранее Маррей был вынужден сняться с матча второго круга травяного турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания) из-за боли в спине.

Andy - we’re sorry to hear you won’t be playing singles this year.



But we are so looking forward to seeing you compete in the doubles and celebrating all the memories you have given us 💚💜 pic.twitter.com/rB7onqfirX