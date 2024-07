Уимблдон-2024: Кори Гауфф первой вышла в третий круг женского одиночного разряда

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Американская теннисистка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Тодони столько же эйсов и двойных ошибок, а также ни одного выигранного брейк-пойнта из двух заработанных.

В 1/16 финала Уимблдонского турнира Гауфф сыграет с победительницей встречи между британской теннисисткой Сонай Картал и француженкой Кларой Бюрель.

Coco in cruise control on the way to a second round win 😎



The No.2 seed advances with a 6-2, 6-1 win over Todoni.#Wimbledon pic.twitter.com/qYeoVnL41E