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Уимблдон-2024: Кори Гауфф первой вышла в третий круг женского одиночного разряда

Кори Гауфф первой вышла в третий круг женского одиночного разряда Уимблдона Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Вторая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф, вышла в третий круг Уимблдона-2024. В матче второго раунда она в двух сетах обыграла Анку-Алексию Тодони (Румыния, 142 WTA), пробившуюся в основную сетку через квалификацию, сообщает Zakon.kz.

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Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Американская теннисистка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Тодони столько же эйсов и двойных ошибок, а также ни одного выигранного брейк-пойнта из двух заработанных.

В 1/16 финала Уимблдонского турнира Гауфф сыграет с победительницей встречи между британской теннисисткой Сонай Картал и француженкой Кларой Бюрель.

Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (34 WTA) сыграла с немкой Анжеликой Кербер (221 WTA) в первом раунде Уимблдона-2024.

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