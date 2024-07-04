Анна Данилина пробилась во второй круг Уимблдона в парном разряде

Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде Уимблдона. Наша спортсменка выступает на Открытом чемпионате Великобритании в дуэте с китаянкой Ифань Сюй, сообщает Zakon.kz.

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Анна Данилина и Ифань Сюй в упорной борьбе одержали победу над дуэтом из Польши Магдалена Френх / Катажина Кава со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (10:6).

Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту. За это время казахстанско-китайский тандем два раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти.