Анна Данилина вышла во второй круг "тысячника" в Торонто

В Торонто (Канада) проходит турнир категории WTA-1000. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Анна Данилина в паре с Марией Боузковой из Чехии одержали победу над тандемом Тимея Бабош (Венгрия) / Надежда Киченок (Украина) и вышли во второй круг "Мастерса" в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу казахстанско-чешского дуэта. Во втором раунде Анна и Мария сыграют против хозяек корта Ариана Арсено / Мия Купрес (Канада).

Напомним, что Елена Рыбакина и Юлия Путинцева пропускают "тысячник" в Монреале из-за проблем со здоровьем.

Ранее на "Мастерсе" в Монреале Бублик и Шелтон провели матч второго круга в парном разряде против Синнера и Дрейпера.