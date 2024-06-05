"Ролан Гаррос-2024": казахстанский дуэт не смог преодолеть первый круг в парном турнире среди юниоров

На Открытом чемпионате Франции проходит парный турнир среди юниоров. Матч первого круга провели казахстанские теннисистки Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский тандем проиграл дуэту Эмерсон Джонс (Австралия) / Виттория Паганетти (Италия) со счетом 4:6, 6:4, 0:1 (7:10).

Сегодня, 5 июня, в парном турнире среди юниоров сыграет казахстанец Амир Омарханов. В дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско они проведут встречу второго круга с пятыми сеянными соревнования Чарли Камю (Франция) / Хайден Джонс (Австралия).

Ранее Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова провели матчи первого круга в одиночном разряде.