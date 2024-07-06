Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Елена Рыбакина хотела бы, чтобы фанаты на ее матчи приходили в костюме рыб

Елена Рыбакина хотела бы, чтобы фанаты на его матчи приходили в костюме рыб Фото: WTA
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертую строчку мирового рейтинга, 6 июля поделилась своими предпочтениями относительно костюмов болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз — поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

В ответ на вопрос журналиста о том, в каких костюмах она хотела бы видеть своих поклонников, Рыбакина отметила, что ей нравится идея болельщиков Янника Синнера, одевающихся в костюмы морковок.

"Это замечательно, мне очень нравится", – добавила она.

На вопрос, в каких костюмах она хотела бы видеть своих болельщиков, Рыбакина ответила: "Мой никнейм – рыбка, так что, может, в чем-то связанном с рыбами".

Также теннисистка рассказала о том, кто из игроков тура мог бы быть лучшим инструктором по вождению. Рыбакина предположила, что Хуберт Хуркач, известный своей любовью к машинам, мог бы стать хорошим водителем.

На вопрос о том, кто был бы худшим инструктором, Елена с улыбкой призналась: "Я, потому что у меня нет водительских прав".

Ранее сообщалось, что на Открытом чемпионате Великобритании определились соперницы казахстанских теннисисток Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой по третьему кругу женского одиночного разряда. Подробнее можно прочитать здесь

Читайте также

Юлия Путинцева сенсационно победила первую ракетку мира на Уимблдоне

Тимофей Скатов вышел в финал второго в сезоне "Челленджера"

Уимблдон-2024: казахстанская теннисистка с победы стартовала среди юниоров

Диана Абдуллаева
Интересное Рыбакина Елена 2024 год Теннис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Евро-2024: Криштиану Роналду установил новый рекорд
Евро-2024: Криштиану Роналду установил новый рекорд
Как Роналду Пепе утешал
Как Роналду Пепе утешал
Драмой для Германии завершился Евро-2024
Драмой для Германии завершился Евро-2024
Рыбакина и Путинцева сыграют против первых ракеток мира
Женская сетка Уимблдона: Рыбакина и Путинцева сыграют против первых ракеток мира
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: