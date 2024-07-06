Елена Рыбакина хотела бы, чтобы фанаты на ее матчи приходили в костюме рыб

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертую строчку мирового рейтинга, 6 июля поделилась своими предпочтениями относительно костюмов болельщиков, сообщает Zakon.kz.

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В ответ на вопрос журналиста о том, в каких костюмах она хотела бы видеть своих поклонников, Рыбакина отметила, что ей нравится идея болельщиков Янника Синнера, одевающихся в костюмы морковок.

"Это замечательно, мне очень нравится", – добавила она.

На вопрос, в каких костюмах она хотела бы видеть своих болельщиков, Рыбакина ответила: "Мой никнейм – рыбка, так что, может, в чем-то связанном с рыбами".

Также теннисистка рассказала о том, кто из игроков тура мог бы быть лучшим инструктором по вождению. Рыбакина предположила, что Хуберт Хуркач, известный своей любовью к машинам, мог бы стать хорошим водителем.

На вопрос о том, кто был бы худшим инструктором, Елена с улыбкой призналась: "Я, потому что у меня нет водительских прав".

Ранее сообщалось, что на Открытом чемпионате Великобритании определились соперницы казахстанских теннисисток Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой по третьему кругу женского одиночного разряда. Подробнее можно прочитать здесь.

