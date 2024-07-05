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Женская сетка Уимблдона: Рыбакина и Путинцева сыграют против первых ракеток мира

Рыбакина и Путинцева сыграют против первых ракеток мира Фото: Jimmie48 Photography, WTA
На Открытом чемпионате Великобритании определились соперницы казахстанских теннисисток Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой по третьему кругу женского одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана Рыбакина в третьем раунде сыграет с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки (№91). Спортсменка из Дании во втором круге обыграла канадку Лейлу Фернандес (№25) со счетом 6:3, 2:6, 7:5.

Елена Рыбакина во втором круге Уимблдона выиграла у представительницы Германии Лауры Зигемунд (№72) - 6:3, 3:6, 6:3.

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Юлия Путинцева поспорит за выход в четвертый раунд с лидером мирового рейтинга Игой Швёнтек.

Полную сетку женского одиночного разряда можно посмотреть здесь

Ранее вторая ракетка страны Путинцева обыграла восьмикратную чемпионку турниров "Большого шлема" в парном разряде Катержину Синякову и впервые вышла в третий круг Уимблдона. 

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