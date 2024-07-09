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Уимблдон-2024: видеообзор матча Путинцева – Остапенко

Уимблдон-2024: видеообзор матча Путинцева – Остапенко Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (35 WTA) провела матч четвертого круга на Открытом чемпионате Великобритании против Елены Остапенко (Латвия, 14 WTA). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Остапенко выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Путинцевой ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Теннисистка из Латвии не проиграла ни одного сета за четыре проведенных матча на Уимблдоне-2024. Остапенко вышла в четвертьфинал травяного "Шлема" впервые за шесть лет.

В четвертьфинале Елена Остапенко сыграет с Барборой Крейчиковой (Чехия, 31).

Ранее был представлен видеообзор победного матча Юлии Путинцевой в третьем круге Уимблдона против первой ракетки мира Иги Швёнтек. 

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