Уимблдон-2024: видеообзор матча Путинцева – Остапенко
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Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Остапенко выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Путинцевой ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.
Теннисистка из Латвии не проиграла ни одного сета за четыре проведенных матча на Уимблдоне-2024. Остапенко вышла в четвертьфинал травяного "Шлема" впервые за шесть лет.
В четвертьфинале Елена Остапенко сыграет с Барборой Крейчиковой (Чехия, 31).
Ранее был представлен видеообзор победного матча Юлии Путинцевой в третьем круге Уимблдона против первой ракетки мира Иги Швёнтек.