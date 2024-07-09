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Уимблдон-2024: определились все участники 1/4 финала в одиночном разряде

Уимблдон-2024: определились все участник 1/4 финала в одиночном разряде Фото: wimbledon.com
На Открытом чемпионате Великобритании завершились матчи четвертого круга в мужском и женском одиночном разрядах. Определились все участники четвертьфинальной стадии, сообщает Zakon.kz.

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Результаты восьмого игрового дня (четвертый круг)

Одиночный разряд, женщины

Елена Рыбакина (Казахстан, 4 WTA) – Анна Калинская (Россия, 18 WTA) – 6:3, 3:0 (отказ);

Элина Свитолина (Украина, 21 WTA) – Синьюй Ван (Китай, 42 WTA) – 6:2, 6:1;

Елена Остапенко (Латвия, 14 WTA – Юлия Путинцева (Казахстан, 35 WTA) – 6:2, 6:3;

Барбара Крейчикова (Чехия, 32 WTA) – Даниэль Коллинз (США, 11 WTA) – 7:5, 6:3.

Полную сетку женского одиночного разряда можно посмотреть здесь.

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Результаты восьмого игрового дня (четвертый круг)

Одиночный разряд, мужчины

Лоренцо Музетти (Италия, 25 АТР) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 58 АТР) – 4:6, 6:3, 6:3, 6:2;

Артюр Фис (Франция, 34 АТР) – Алекс де Минор (Австралия, 9 АТР) – 2:6, 4:6, 6:4, 3:6;

Тейлор Фритц (США, 12 АТР) – Александр Зверев (Германия, 4 АТР) – 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3;

Хольгер Руне (Дания, 15 АТР) – Новак Джокович (Сербия, 2 АТР) – 3:6, 4:6, 2:6.

Полную сетку мужского одиночного разряда можно посмотреть здесь

Ранее был представлен видеообзор матча четвертого круга Юлия Путинцева – Елена Остапенко.

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