Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Крейчиковой в полуфинале Уимблдона

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4 WTA) поделилась эмоциями в преддверии полуфинального матча в женском одиночном разряде Уимблдона-2024 против Барборы Крейчиковой (Чехия, 32 WTA), сообщает Zakon.kz.

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Полуфинальный матч запланирован на 11 июля вторым запуском на Центральном корте. Соперницы встречались между собой дважды и оба раза победа была на стороне спортсменки из Чехии (в Мельбурне-2021 и в Остраве-2022, хард).

Елена Рыбакина призналась, что хорошо помнит матчи против Барборы Крейчиковой.

"Мы дважды встречались друг с другом, и оба раза я проиграла в третьем сете. Первый раз был в Австралии, помню, в третьем сете у нас была очень тяжелая битва, в тот день было очень ветрено. Второй наш матч проходил в Остраве, в закрытых условиях. Она отличный игрок, мы это уже знаем, у нее очень хорошие руки. Я еще не видела, с кем она играла на этом турнире, но уверена, что она ведет себя очень уверенно. Кроме того, она еще и в парном разряде, так что это будет очень сложный поединок", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Барбора Крейчикова впервые прошла так далеко по сетке Уимблдона. До этого ее лучшим результатом был выход в 1/8 финала в 2021 году. А в 2023-м чешка проиграла во втором круге.

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25-летняя казахстанка после вылета Иги Швёнтек, Кори Гауфф, Джессики Пегулы и других топовых представительниц WTA-тура с нынешнего розыгрыша британского мэйджора осталась самой высокорейтинговой теннисисткой в сетке. Рыбакина также является единственной спортсменкой в сетке Уимблдона-2024, которая ранее уже выигрывала титул в Лондоне. Однако, статус фаворита Елене не нравится.

"Если честно, мне не нравится такой статус. Да, у меня агрессивный стиль игры. У меня сильная подача, это большое преимущество. Конечно, я хочу дойти до самого конца. Сейчас я довольна тем, как у меня идут дела. Жду следующего матча. Думаю, только вы, ребята, говорите мне о том, что я единственная из оставшихся выигрывала этот турнир. Сама я об этом особо не думаю. В 2022-м я нервничала больше, чем сейчас. Я тогда впервые играла на центральном корте, было много людей, много внимания. Сейчас я к этому привыкла и подхожу к этим матчам по-другому", – сказала Елена на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Крейчикова и вовсе ушла от ответа на вопрос о предстоящем полуфинале с Рыбакиной.

"Что думаете о следующей игре? Не знаю, увижу в полуфинале, со мной же такого еще не было! После полуфинала смогу рассказать", – сказала Барбора в интервью на корте после победы в четвертьфинале.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона-2024.