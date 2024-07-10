Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона-2024

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина 10 июля уверенно вышла в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Четвертая ракетка мира за час обыграла в двух сетах украинку Элину Свитолину (21 WTA) со счетом 6:3, 6:2.





Для Елены это уже 19-я победа на Уимблдоне в ее карьере при двух поражениях.

За выход в финал Елена Рыбакина сыграет с чемпионкой "Ролан Гаррос"-2021 чешкой Барборой Крейчиковой, которая занимает 32-е место в рейтинге WTA. Она в четвертьфинале обыграла 14-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии – 6:4, 7:6 (7:4).

Ранее Елена Рыбакина на специальной пресс-конференции заявила, что сильно изменилась, стала намного опытнее за два года.

