Елена Рыбакина и Барбора Крейчикова – итоги матча

11 июля в Лондоне завершился полуфинальный матч в женском одиночном разряде Уимблдона-2024 между Еленой Рыбакиной и Барборой Крейчиковой, сообщает Zakon.kz.

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Первый сет для четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной против 32-й ракетки мира чешской теннисистки Барборы Крейчиковой стал победным со счетом 6:3.

Фото: Х/ktf_kz

Но во втором сете соперница Елены одержала победу со счетом 6:3. Победительница встречи определилась в третьем сете. Ею стала Барбора Крейчикова.

Ранее Рыбакина поделилась эмоциями перед данной встречей.