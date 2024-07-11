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Елена Рыбакина и Барбора Крейчикова – итоги матча

Теннис Фото: Instagram/lenarybakina
11 июля в Лондоне завершился полуфинальный матч в женском одиночном разряде Уимблдона-2024 между Еленой Рыбакиной и Барборой Крейчиковой, сообщает Zakon.kz.

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Первый сет для четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной против 32-й ракетки мира чешской теннисистки Барборы Крейчиковой стал победным со счетом 6:3.

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Фото: Х/ktf_kz

Но во втором сете соперница Елены одержала победу со счетом 6:3. Победительница встречи определилась в третьем сете. Ею стала Барбора Крейчикова.

Ранее Рыбакина поделилась эмоциями перед данной встречей.

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Рыбакина Елена Казахстан Лондон 2024 год Теннис Уимблдон
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