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Видеообзор матча Рыбакиной против Крейчиковой в полуфинале Уимблдона-2024

Видеообзор матча Рыбакиной против Крейчиковой в полуфинале Уимблдона-2024 Фото: ktf.kz
Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина 11 июля проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой в полуфинале Уимблдона-2024. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Первый сет для четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной против 32-й ракетки мира чешской теннисистки Барборы Крейчиковой стал победным со счетом 6:3.

Но во втором сете соперница Елены одержала победу со счетом 6:3. Победительница встречи определилась в третьем сете. Ею стала Барбора Крейчикова.


Ранее Рыбакина высказалась о своем поражении. "Барбора очень хорошо играла. У меня были шансы. В целом, это положительный турнир для меня. Думаю, во втором сете она улучшила свой процент первых подач, а у меня он немного просел. Это произошло довольно быстро. У нас было много геймов с "ровно", 30:30. Думаю, физически я тоже проседала в важные моменты. Надо было оставаться более агрессивной, лучше работать ногами. Но она хорошо играла, открывала корт. И хорошо подавала", — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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