Медведев против Алькараса: будет ли очередная сенсация на Уимблдоне?

На лондонском травяном турнире "Большого шлема" сегодня определятся финалисты в мужском разряде. Причем, главный фаворит уже вылетел.

Даниил Медведев (Россия) – Карлос Алькарас (Испания). 12 июля, 17:30 (время Астаны)

В первом мужском полуфинале на Уимблдоне сойдутся пятая и третья ракетки мира. Даниил Медведев ранее уже выдал суперматч, выбив сильнейшего теннисиста АТР Янника Синнера, и теперь ему нужен еще один подвиг.

Этот полуфинал – повторение прошлогоднего. Тогда победу одержал испанец, который впоследствии стал чемпионом. Эксперты Olimpbet сомневаются, что россиянин снова сможет пройти оппонента, который выше рейтингом: П1 – 3.49, П2 – 1.34.

28-летний Медведев не очень уверенно идет по сетке, лишь в первой игре обыграв Александра Ковачевича вчистую в трех партиях. А если бы в 1/8 травмированный Григор Димитров не снялся прямо во время матча, вообще не факт, что мы бы увидели битву с Синнером.

Выйдя на корт против топового итальянца, который считался главным претендентом на титул, Даниил обнаружил какие-то скрытые резервы. Теннисисты провели на корте почти четыре часа и россиянин остановил соперника в пяти партиях (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3).

Особенно хорошо Даниил смотрелся в обороне. Но не всем его игра понравилась. Кто-то считает, что Медведев выдал свой лучший матч в сезоне, а кто-то думает, что просто Синнер играл не в полную силу из-за недомогания.

Сегодня Даниил может поставить точку в спорах. Кстати, Медведев является единственным в мировом Туре, кто побеждал на "Мэйджорах" и Янника Синнера, и Карлоса Алькараса, и Новака Джоковича.

21-летний Алькарас тоже играет на нынешнем Уимблдоне не без помарок. В трех партиях он забрал только два первых матча, и то возился с соперниками на тай-брейках. А в следующих трех играх терял по одному и двум сетам. В 1/4 испанец испытал проблемы с топ-13 Томми Полом (5:7, 6:4, 6:2, 6:2).

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Алькарас – очень техничный и быстрый игрок. Но у Медведева есть способность доставать любые мячи. Для тех, кто ждет от россиянина еще одну суперпобеду, предлагается хороший кэф на его успех со счетом 3:2 – 10.25.

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Фото: Olimpbet

Лоренцо Музетти (Италия) – Новак Джокович (Сербия). 12 июля, 19:30

После вылета Синнера главным фаворитом Уимблдона стал знаменитый серб. У него же из оставшейся четверки самый высокий рейтинг. Аналитики Olimpbet не сомневаются, что вторая ракетка мира легко расправится со своим соперником по полуфиналу: П1 – 6.49, П2 – 1.14.

Ноле с сеткой в Лондоне откровенно повезло. Лишь в четвертом круге ему попался более-менее серьезный оппонент – датчанин Хольгер Руне (АТР 15). Но тот был повержен очень легко (6:3, 6:4, 6:2), а потом заявил, что противостоять Джоковичу, когда тот в такой форме, не в силах.

Остальные соперники серба были гораздо ниже, в том числе из второй и третьей сотен. Единственный представитель топ-10 Алекс Де Минаур, который достался сербу в четвертьфинале, с матча снялся.

22-летний Музетти занимает в АТР 25 место. Но едва ли он представит серьезную угрозу для 37-летней звезды. Итальянец всем соперникам отдавал по одному-два сета, а в последнем матче был очень вымотан долгой игрой с Тэйлором Фрицем (3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1). До полуфинала "Большого шлема" Лоренцо вообще добрался впервые в карьере.

Джокович и Музетти не раз встречались на корте. Итальянцу даже удавалось вести по геймам, но выносливости и мастерства дожать серба не хватало. Учитывая, что Ноле вернулся к своей блестящей форме, его выход в финал должен стать легким: Тот (34.5) М – 1.95.

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