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Спорт

Джокович обогнал легендарного Федерера по числу полуфиналов на "Уимблдоне"

Теннисист Роджер Федерер, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 11:43 Фото: Instagram/wimbledon
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович сыграет в своем 14-м полуфинале мужского одиночного разряда на "Уимблдоне". Тем самым серб превзошел знаменитого швейцарца Роджера Федерера, который 13 раз добирался до 1/2 финала травяного турнира, сообщает Zakon.kz.

Новый рекорд Открытого чемпионата Великобритании по теннису покорился Джоковичу 9 июля, когда он в 1/4 финала текущих соревнований переиграл 24-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли – 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4.

Теперь на пути к финалу "Уимблдона-2025" у сербского теннисиста будет другой итальянский мастер – лидер мирового рейтинга Янник Синнер.

"Постараюсь сосредоточиться на восстановлении, на том, чтобы привести тело в форму для физически тяжелой битвы. Надеюсь, смогу продержаться на высоком уровне все пять сетов, если потребуется. Чтобы победить Янника, мне придется выложиться по максимуму. Сейчас думаю только об этом, подготовить себя физически и морально к сражению, которое может длиться сколько угодно".Новак Джокович

В свою очередь лучший теннисист планеты в поединке 1/4 финала оказался сильнее американца Бена Шелтона – 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

Накануне на Открытом чемпионате Великобритании порадовал казахстанский лучший юниор Амир Омарханов. 17-летний карагандинец пробился в четвертьфинал парных состязаний. Стоит отметить, что он остался единственным представителем нашей страны на кортах Лондона.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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