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"Всегда можно быть лучше": Юлия Путинцева подвела итоги Уимблдона

Юлия Путинцева подвела итоги Уимблдона Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (35 WTA) опубликовала пост в социальных сетях. Вторая ракетка страны подвела итоги Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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На Уимблдоне-2024 Путинцева дошла до четвертого круга женского одиночного разряда. Юлия впервые в своей карьере достигла стадии 1/8 финала травяного "Шлема". Путинцева в 10-й раз принимала участие в Открытом чемпионате Великобритании.

"Какой месяц! Я имею в виду, что всегда можно быть лучше, но все равно очень горжусь и счастлива тем, как я играю", – написала Путинцева на своей странице в социальной сети.

По ходу Уимблдона-2024 Путинцева одержала победу над экс-первой ракеткой мира Анжеликой Кербер (Германия, 221 WTA) – 7:5, 6:3, во втором раунде обыграла Катержину Синякову (Чехия, 36 WTA) – 6:0, 4:6, 6:2, а в третьем круге сенсационно выиграла у первой ракетки мира Иги Швёнтек (Польша) – 3:6, 6:1, 6:2. В игре за выход в четвертьфинал Путинцева проиграла Елене Остапенко (Латвия, 14 WTA) – 2:6, 3:6.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Юлии Путинцевой против первой ракетки мира Иги Швёнтек.

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