"Всегда можно быть лучше": Юлия Путинцева подвела итоги Уимблдона

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (35 WTA) опубликовала пост в социальных сетях. Вторая ракетка страны подвела итоги Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз — поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

На Уимблдоне-2024 Путинцева дошла до четвертого круга женского одиночного разряда. Юлия впервые в своей карьере достигла стадии 1/8 финала травяного "Шлема". Путинцева в 10-й раз принимала участие в Открытом чемпионате Великобритании.

"Какой месяц! Я имею в виду, что всегда можно быть лучше, но все равно очень горжусь и счастлива тем, как я играю", – написала Путинцева на своей странице в социальной сети.

По ходу Уимблдона-2024 Путинцева одержала победу над экс-первой ракеткой мира Анжеликой Кербер (Германия, 221 WTA) – 7:5, 6:3, во втором раунде обыграла Катержину Синякову (Чехия, 36 WTA) – 6:0, 4:6, 6:2, а в третьем круге сенсационно выиграла у первой ракетки мира Иги Швёнтек (Польша) – 3:6, 6:1, 6:2. В игре за выход в четвертьфинал Путинцева проиграла Елене Остапенко (Латвия, 14 WTA) – 2:6, 3:6.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Юлии Путинцевой против первой ракетки мира Иги Швёнтек.