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Теннисист Александр Шевченко вылетел с турнира АТР-500 в Германии

Топовый казахстанский теннисист вылетел с престижного турнира в Германии Фото: instagram/shevchenkoo_17
Казахстанский теннисист Александр Шевченко (56 АТР) 17 июля проиграл во втором круге турнира на грунте в Гамбурге, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Sportarena.kz, 56-я ракетка мира из Казахстана во втором круге турнира ATP-500 в Гамбурге встречался с итальянцем Лучано Дардери, который занимает 35-е место в рейтинге.

Первый сет остался за теннисистом из Италии – 6:3. Во втором отрезке казахстанцу удалось найти свою игру, а вместе с этим забрать вторую партию –6:2.

В третьем сете Шевченко не сумел навязать борьбу Дардери и проиграл партию – 3:6.  

Таким образом, казахстанец покидает грунтовые корты Гамбурга.

Ранее стало известно, что в Гамбурге стартовал турнир серии АТР-500 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Шевченко (56 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде.

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Оксана Житникова
Германия Казахстан 2024 год Теннис ATP Александр Шевченко
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