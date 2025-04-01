#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.44
545.65
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.44
545.65
5.95
Все о теннисе

Александр Шевченко стартовал на турнире АТР-250 в Бухаресте

Александр Шевченко стартовал на турнире АТР-250 в Бухаресте, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 16:48 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Бухаресте (Румыния) стартовал турнир серии ATP-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Шевченко (105 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре он потерпел поражение от представителя Австрии Филипа Мисолича (232 АТР) со счетом 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Шевченко выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Мисолича один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырех.

Также на грунтовых кортах Бухареста выступит еще один наш игрок Тимофей Скатов, в первом раунде ему в соперники достался титулованный теннисист из Швейцарии Стэн Вавринка. 

Ранее стало известно, какие места занимают казахстанские теннисисты в обновленном рейтинге АТР.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
На Miami Open-2025 был побит рекорд посещаемости
Все о теннисе
13:11, Сегодня
На Miami Open-2025 был побит рекорд посещаемости
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: