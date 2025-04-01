Александр Шевченко стартовал на турнире АТР-250 в Бухаресте

В Бухаресте (Румыния) стартовал турнир серии ATP-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Шевченко (105 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре он потерпел поражение от представителя Австрии Филипа Мисолича (232 АТР) со счетом 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Шевченко выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Мисолича один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырех.

Также на грунтовых кортах Бухареста выступит еще один наш игрок Тимофей Скатов, в первом раунде ему в соперники достался титулованный теннисист из Швейцарии Стэн Вавринка.

Ранее стало известно, какие места занимают казахстанские теннисисты в обновленном рейтинге АТР.