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Александр Шевченко успешно стартовал на турнире АТР-500 в Германии

Александр Шевченко успешно стартовал на турнире АТР-500 в Германии Фото: ФТК
В Гамбурге (Германия) стартовал турнир серии АТР-500 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Шевченко (56 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Шевченко выиграл у местного теннисиста Рудольфа Моллекера (197 АТР) со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа и 4 минуты. За это время казахстанец оформил 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Александр сыграет с лучшим из итальянцев Лучано Дердери или Лоренцо Сонего.

Также Шевченко выступит в парном разряде этого турнира. Он сыграет в дуэте с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом.

Квалификацию состязаний в Гамбурге не смог преодолеть еще один наш игрок Михаил Кукушкин.

Ранее олимпийский комитет Казахстана совместно с отечественной кондитерской фабрикой выпустили упаковку в поддержку спортсменов на Олимпиаде в Париже. На нее попало изображение четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной.

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Пахита Амири
Германия Казахстан 2024 год
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