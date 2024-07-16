Александр Шевченко успешно стартовал на турнире АТР-500 в Германии
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В стартовой игре Шевченко выиграл у местного теннисиста Рудольфа Моллекера (197 АТР) со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Встреча продлилась 2 часа и 4 минуты. За это время казахстанец оформил 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге Александр сыграет с лучшим из итальянцев Лучано Дердери или Лоренцо Сонего.
Также Шевченко выступит в парном разряде этого турнира. Он сыграет в дуэте с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом.
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