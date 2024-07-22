Итоги недели: кому удалось завоевать титулы АТР

С 15 по 21 июля прошло четыре турнира серии АТР. Zakon.kz подводит итоги минувшей недели.

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В Гамбурге (Германия) проходил грунтовый турнир серии АТР-500. Казахстан представляли два игрока – Александр Шевченко (в основной сетке) и Михаил Кукушкин (в квалификации).

36-летний Кукушкин неожиданно проиграл в первом круге квалификации Азизу Дугазу (234 АТР, Тунис) со счетом 5:7, 3:6.

Вторая ракетка страны Шевченко дошел до второго круга одиночного разряда. В стартовом матче Александр выиграл у местного теннисиста Рудольфа Моллекера (213 АТР) со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Во втором раунде он проиграл итальянцу Лучано Дардери (33 АТР) – 3:6, 6:2, 3:6.

Также Шевченко выступил в парном разряде турнира в Гамбурге. В дуэте с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом казахстанец уступил в стартовой игре американскому тандему, посеянному под первым номером – Остин Крайчек / Раджив Рам (1:6, 6:7).

В финале одиночного разряда встретились прошлогодний чемпион и хозяин корта Александр Зверев (4 АТР) и французский теннисист Артюр Фис (20 АТР). Четвертый номер мирового рейтинга не смог защитить титул, проиграв со счетом 3:6, 6:3, 6:7.

Продолжительность встречи составила 3 часа 34 минуты. За это время Зверев сделал восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал всего один брейк-пойнт из 22. У Фиса ни одного эйса, две двойные ошибки и один брейк-пойнт при четырех.

В личных встречах французский спортсмен сократил отставание (1:2). Для Артюра Фиса это второй титул на турнирах серии ATP. Чемпионами парного разряда стали немецкие спортсмены Кевин Кравиц / Тим Пюц.





Внимание большинства теннисных болельщиков было направлено на турнир в Бостаде (грунт), хотя соревнования в Швеции были рангом ниже состязаний в Германии. На АТР-250 в Бостад прибыл сам грунтовый король Рафаэль Надаль, который становился чемпионом этого турнира в далеком 2005 году (19 лет назад). 22-кратный победитель "Большого шлема" также решил выступать в парном разряде вместе с восьмой ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом, но на стадии 1/2 финала Надаль принял решение отказаться от участия в парном турнире и сосредоточиться на финале одиночки. В титульном поединке испанский теннисист потерпел поражение от португальца Нуну Боржеша со счетом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 28 минут. В рамках встречи Надаль не выполнил ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Боржеша две подачи навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

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27-летний Нуну Боржеш выиграл первый титул в карьере. Рафаэль Надаль сыграл в финале на турнире АТР впервые с июня 2022 года. Теперь легендарный испанец отправится в Париж для участия в Олимпийских играх, которые пройдут с 27 июля по 4 августа.





Также на турнире в Бостаде выступали четыре представителя Казахстана. Дмитрий Попко не смог преодолеть отборочный раунд, проиграв в первом круге квалификации будущему полуфиналисту хорвату Дуе Айдуковичу (110 АТР) 2:6, 4:6. Выйти в основную сетку состязаний в Бостаде удалось алматинцу Денису Евсееву и Тимофею Скатову из Петропавловска. В основе Денис Евсеев оказался сильнее француза Александра Мюллера (103 АТР) со счетом 7:5, 7:5, а во втором раунде проиграл испанцу Роберто Карбальесу-Баэне (6:2, 3:6, 2:6).

Автором сенсации в Бостаде стал Тимофей Скатов. Сначала он одержал победу над японцем Даниэлем Таро (90 АТР) – 6:7 (7:9), 6:2, 7:6 (7:4), а во втором круге обыграл Таллона Грикспура (27 АТР, Нидерланды) 1:6, 6:3, 6:4. В своем дебютном четвертьфинале на турнирах серии АТР Скатов проиграл будущему чемпиону Нуну Боржешу 4:6, 3:6.

В парном разряде наш Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром (Эквадор) не смогли выйти в финал. В 1/2 они проиграли французскому дуэту Мануэль Гинар / Грегуар Жак со счетом 3:6, 4:6. Александр и Гонсало были посеяны в Бостаде под первым номером. Победителями парного турнира стали бразильцы Орландо Лус / Рафаэл Матос.

Фото: АТР

Еще один грунтовый турнир АТР-250 прошел в Гштааде (Швейцария). Итальянский теннисист Маттео Берреттини в финале обыграл француза Кентена Алиса со счетом 6:3, 6:1. Берреттини третий раз в карьере дошел в Гштааде до финала. В 2018 году он взял титул, а в 2022-м уступил в решающем матче Касперу Рууду. Итальянец выиграл второй титул в сезоне, девятый в карьере и пятый на грунте. Казахстанцы не принимали участие в этих соревнованиях.





В Ньюпорте (США) завершился турнир АТР-250 на травяном покрытии. Его победителем стал американец Маркос Гирон, который в финальной встрече обыграл соотечественника и прошлогоднего финалиста Алекса Михельсена со счетом 6:7 (4), 6:3, 7:5. Для Гирона это первый титул на турнире серии ATP. Казахстанцы не принимали участие в этих соревнованиях.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах.