Итоги недели: Андрей Рублёв, Александр Недовесов, Педро Качин и Адриан Маннарино – чемпионы турниров АТР-250

На минувшей неделе в мужском профессиональному туре прошло три турнира серии АТР-250. Zakon.kz представляет обзор финальных матчей этих состязаний.

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В финальном матче грунтового турнира в Бостаде (Швеция) седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв обыграл четвертого номера мирового рейтинга норвежца Каспера Рууда со счетом 7:6 (7:3), 6:0.

Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Рублёв шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Рууда пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Для Андрея Рублёва этот трофей стал вторым в сезоне. В апреле этого года российский теннисист победил на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), впервые завоевав личный трофей на соревнованиях уровнем выше ATP-500. Всего на счету Рублёва пять выигранных грунтовых турниров в карьере.





В парном разряде состязаний в Бостаде свой первый титул категории АТР-250 завоевал представитель Казахстана Александр Недовесов в тандеме с эквадорцем Гонсало Эскобаром. В финале соревнования казахстанско-эквадорский дуэт переиграл бразильца Рафаэля Матоса и португальца Франсишку Кабраля со счетом 6:2, 6:2.

Фото: twitter/atptour

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На грунтовых кортах живописного Гштаада (Швейцария) победу праздновал 28-летний представитель Аргентины Педро Качин. В финале Качин выиграл у Альберта Рамос-Виньоласа (Испания) со счетом 3:6, 6:0, 7:5. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 21 минуту. Качин семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Рамос-Виньоласа один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести. Для аргентинца это дебютный титул на уровне АТР. За победу в Гштааде Качин получил € 85 605 призовых, а также 250 рейтинговых очков, за счет чего обновил свой личный рекорд в рейтинге ATP, поднявшись с 90 на 49 позицию.







На травяном турнире в Ньюпорте (США) чемпионом стал французский теннисист Адриан Маннарино. В финале он в двух сетах взял вверх над 18-летнем американцем Алексом Михельсеном, который проводил свой второй взрослый турнир. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Адриан Маннарино по ходу матча выполнил три эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Алекса Михельсена в этой встрече две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт. Также оба допустили по три двойные ошибки.

Для 35-летнего Маннарино это третий титул ATP в карьере и первый в сезоне. Ранее теннисист побеждал в Хертогенбосхе в 2019 году и в Уинстон-Сейлеме в 2022 году.

Ранее сборная Хорватии выиграла первый Кубок Хопмана в Европе.