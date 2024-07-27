Юлия Путинцева записала видеообращение к болельщикам

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева после известий о том, что она не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже, записала видеообращение к болельщикам, сообщает Zakon.kz.

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В ролике спортсменка рассказала о том, что травма, полученная во время Уимблдона, не дает ей покоя по сей день. Вместе с командой она приложила все усилия для скорейшего восстановления, прошла всевозможные реабилитации, но чуда не получилось.





"У меня колено до сих пор опухшее, хотя я прохожу регулярные физио- и мезотерапии, уколы и так далее. Но колено не готово к тому, чтобы играть. Я никогда не подводила свою сборную. Я всегда играла все возможные матчи. И мне было это всегда и в радость, и в честь. И, думаю, все знают, с каким рвением и желанием я играла за сборную Казахстана. Для меня это всегда огромная честь. (...) Но к сожалению, в этот раз у меня не получается даже просто выйти на корт, и мне от этого безумно больно и тяжело. Я прошу прощение как у команды, так и у федерации тенниса Казахстана, болельщиков. Мне очень тяжело", – заявила Путинцева.

Отметим, что спортсменка сыграла за Казахстан 40 матчей и принесла немало побед на различных уровнях.





Ранее сообщалось, что Путинцева пропустит Олимпиаду, так как теннисистка получила серьезную травму.